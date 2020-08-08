قمر يا روح قلبى.. زوجة على ربيع فى صورة مع ابنتهما

نشرت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ندى فى صورة جمعتها بزوجها الفنان على ربيع وابنتهما مليكة، وعلقت قائلة: "قمر يا روح قلبى ربنا يبعد عنكو العين".









بدأ علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من الخميس الماضي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.









مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.





المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.







