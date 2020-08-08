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برلمان

خارجية مستقبل وطن تدعو المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:45 م
انتخابات
انتخابات
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ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أكدت أمانة العلاقات الخارجية والمصريين في الخارج بحزب مستقبل وطن، أنه دائما ما يثبت المصريين في الخارج دورهم الهام والبارز فى كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث لم يتأخروا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، منفذين حقهم الدستورى فى انتخاب من يمثلهم.

وحثت الأمانة أبناء الوطن في مختلف دول العالم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري مقيم بالخارج، فتشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاون لمجلس النواب، ومجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.

وثمنت الأمانة جهود كل من وزراتي الخارجية والهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، لإتاحة خدمة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق البريد السريع، في سابقة تعد الأولى من نوعها، لتيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج.
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