يخلق من الشبه أربعين.. القبطان الإيطالية سارة جاما شبيهة دنيا سمير غانم.. صور

«دنيا سمير غانم في نادي يوفنتوس الإيطالي» هذه الجملة تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، بتداول صورة لفتاة إيطالية شبيهة للفنانة المصرية، الاختلاف الوحيد بينهما يتضح في لون البشرة وتصفيفة الشعر فقط !





«يخلق من الشبه اربعين» انطبق هذا المثل الشعبي بظهور واحدة من شبيهات دنيا سمير غانم الأربعين، وهي سارة جاما لاعبة كرة قدم إيطالية،





ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عنها.





ولدت سارة جاما في 27 مارس عام 1989، وهي من أصول مختلطة لأم إيطالي وأب كونغولي، واهتمت أسرتها بممارستها للرياضة منذ الطفولة وبمرور الأعوام لاحظت أسرتها حبها المتزايد لرياضة كرة القدم، وساعدوها على التدريب حتى الاحتراف.





التحقت شبيهة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم للعب كرة القدم في عدة أندية إيطالية، حتى ظهرت لأول مرة كعضو في المنتخب الوطني الإيطالي للسيدات في عام 2006، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات في عام 2007.





وعرفت جاما بمهارتها بين الفرق النسائية لكرة القدم، ولعبت في مركز المدافع لنادي يوفنتوس النسائي الإيطالي، وحازت سارة جاما على لقب «القبطان»، بعدما أثبتت كفاءتها ومهاراتها القيادية، وكانت قد لعبت أيضا في نادي (باريس سان جيرمان) الفرنسي في فريق السيدات.





لعبت سارة في بطولة أوروبا عام 2008 وكانت قائد الفريق، وشاركت في بطولة الأمم الأوروبية في عام 2009، واختارها المدرب الوطني أنطونيو كابريني، للعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات عام 2013 في السويد، وانضمت إلى نادي بريشيا واليوفنتوس.





وخلال انضمامها لنادي بريشيا، فازت بالدوري الإيطالي في عام 2016، وكأس إيطاليا في عام 2015، وكأس السوبر الإيطالي في عام 2015 أيضا،

وخلال انضمامها لفريق يوفنتوس، فازت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي على مدار 3 أعوام متتالية 2017، 2018 و2019، وكأس إيطاليا في عام 2018 وكأس السوبر الإيطالي للسيدات في عام 2019.