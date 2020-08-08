AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشييع جثمان والدة حارس مرمى المصري البورسعيدي فى إهناسيا ببني سويف

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:57 م
تشييع جثمان والدة
تشييع جثمان والدة حارس مرمي المصري البورسعيدي
Advertisements
محمد عبدالحليم
شُيعت مساء اليوم السبت جنازة والدة  أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري البورسعيدي، الذي وافتها المنية صباح اليوم،

 ونعى لاعب المصري والدته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" .

وشهدت الجنازة مشاركة  الآلالف من أهالي مدينة إهناسيا، بمحافظة بني سويف، مسقط رأس لاعب المصري البورسعيدي، ومحل إقامة عائلته،

 وأدى المشاركون في تشييع الجثمان صلاة الجنازة عليها بمنطقة "مقابر إهناسيا" وتم دفنها بمقابر العائلة وسط دعوات المشاركين لها بالرحمة والغفران.

وظهر لاعب المصري البورسعيدي، متأثرًا لوفاة والدته، وعقب دفن الجثمان، أصطف واشقاؤه" الأكبر "محمد مسعود" مدرب حراس مرمى فريق إهناسيا، ووالأوسط والأصغر "مصطفى وعاصم" لتلقي واجب العزاء من المشيعين، على المقابر نظرًا لظروف جائحة كورونا وإلتزامًا بقرار الحكومة بمنع التجمعات.

إقرأأيضا : 

وكان أحمد مسعود، قد، نعى والدته على حسابه بـ"فيس بوك" قائلًا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله "أمي" ، ولا يسعنا إلا أن نقول كما علمنا رسول الله ، اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلفنا خيرًا منها، والجنازة عقب صلاة العصر، بمدينة إهناسيا ببني سويف، الله يصبرني على فراقك يا حبيبة قلبي يا جنتي" .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى الدقهلية يشيعون جثمان شهيد سيناء

ندى بسيوني تنعي الفنان محمود مسعود بكلمات مؤثرة

ليلى عز العرب ناعية محمود مسعود: وداعًا الفنان الخلوق

نبيل الحلفاوى ناعيا محمود مسعود: رحم الله زميلنا وخالص العزاء لابنته وأسرته ومحبيه

محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق يهنئ محسن صالح بعيد ميلاده

وسط تدابير احترازية مشددة.. تشييع جثمان نائب الشرقية في جنازة شعبية

ترشيحاتنا

بعد تصريحاتها الأخيرة.. هاني رسلان: إثيوبيا تسعى لـ هيمنة مائية على النيل

عندما يجتمع الشيطان والمرأة.. سحر تثأر لشقيقها في جريمة تهز طوخ بالقليوبية

شاهد.. أحدث صور من حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم

فيديو مروع لتساقط الصخور من قمة جبل الجذم على سيارة في السعودية.. شاهد

من المال إلى الرهبنة.. سر تحول هند رستم وبقائها في الكنيسة 10 أيام

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال .. بوسي تتألق على إنستجرام في أحدث ظهور

بعد زواجها.. شاهد أجمل إطلالات هند عبد الحليم

بإطلالة كلاسيكية.. إيمي طلعت زكريا بلوك جذاب.. شاهد