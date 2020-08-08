تشييع جثمان والدة حارس مرمى المصري البورسعيدي فى إهناسيا ببني سويف

شُيعت مساء اليوم السبت جنازة والدة أحمد مسعود، حارس مرمى الناد المصري البورسعيدي، الذي وافتها المنية صباح اليوم،





ونعى لاعب المصري والدته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" .





وشهدت الجنازة مشاركة الآلالف من أهالي مدينة إهناسيا، بمحافظة بني سويف، مسقط رأس لاعب المصري البورسعيدي، ومحل إقامة عائلته،





وأدى المشاركون في تشييع الجثمان صلاة الجنازة عليها بمنطقة "مقابر إهناسيا" وتم دفنها بمقابر العائلة وسط دعوات المشاركين لها بالرحمة والغفران.





وظهر لاعب المصري البورسعيدي، متأثرًا لوفاة والدته، وعقب دفن الجثمان، أصطف واشقاؤه" الأكبر "محمد مسعود" مدرب حراس مرمى فريق إهناسيا، ووالأوسط والأصغر "مصطفى وعاصم" لتلقي واجب العزاء من المشيعين، على المقابر نظرًا لظروف جائحة كورونا وإلتزامًا بقرار الحكومة بمنع التجمعات.





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وكان أحمد مسعود، قد، نعى والدته على حسابه بـ"فيس بوك" قائلًا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله "أمي" ، ولا يسعنا إلا أن نقول كما علمنا رسول الله ، اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلفنا خيرًا منها، والجنازة عقب صلاة العصر، بمدينة إهناسيا ببني سويف ، الله يصبرني على فراقك يا حبيبة قلبي يا جنتي" .



