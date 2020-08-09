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مشاركة جهات دولية.. تطورات في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:54 ص
إنفجار مرفأ بيروت
إنفجار مرفأ بيروت
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حمزة شعيب
قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد صالح الرز، إن حزب الله حدوده معروفة مع سوريا، موضحا أن تحديد سر انفجار بيروت سيحدد دور الحزب في التفجير.

وتابع الرز خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة النهار، أن هناك تحقيقا داخليا حول انفجار مرفأ بيروت يشارك فيه جهات دولية، بسبب وفاة رعايا أجانب من هولندا وروسيا وعدة دول أخرى.

ونوه إلى أن لا ينبغي أن تقتصر التحقيقات مع العاملين في المرفأ حول انفجار بيروت، ولكن يجب أن تطال كل المسئولين عن إدارة المرفأ خلال فترة تخزين نترات الأمونيوم، ويجب مشاركة محققين دوليين في القضية.

وأردف: "ماكرون نبه بالتحقيق في الدور التركي في لبنان، وهل له علاقة بالتفجير أم لا، وقال إن تركيا تخرب في مناطق عربية في سوريا والعراق وليبيا"، لافتا إلى أن الأجهزة اللبنانية تحقق أيضًا في وجود عناصر تركية تدرب ميليشيات مسلحة بلبنان.

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