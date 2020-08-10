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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 اغسطس

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأثنين الموافق 10-8-2020، بمحلات الصاغة بعد الزيادة التي سجلها المعدن الأصفر بمتوسط 3 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 909 جنيه .

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1039 جنيه .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 779 جنيه اليوم.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 606 جنيه .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7272 جنيه و أوقية الذهب نحو 32.31 ألف جنيه، بينما وصل سعر كيلو الذهب بنحو 1.04 مليون جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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