طارق العشري ينفعل على بيان اتحاد الكرة: صحة اللاعبين أهم

قال طارق العشري المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري، إنه قام باتباع البروتوكول الطبي عقب إصابته بفيروس كورونا.





وأعرب طارق العشري، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، عن استيائه من بيان الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب خوض مباراة الغد من دون الاطمئنان على اللاعبين.





وتابع: "ما فعله النادي المصري والاتحاد المصري لكرة القدم غير مقبول، ويجب الاطمئنان على اللاعبين قبل التفكير في خوض المباريات".





وأتم: "صحة الإنسان أهم ما في المنظومة.. ولا تعليق على بيان اتحاد الكرة فهو حر في بياناته وقراراته".





وأكد أن مسحات اتحاد الكرة غدا خاصة بمجموعة اللاعبين الناشئين ولاعلاقة لهم بالحالات الإيجابية.





وتساءل طارق العشري "كيف يخوض النادي المصري اللقاء من دون حارس؟!.. إصابة اللاعبين أثارت الذعر داخل النادي المصري ولا نملك لاعبين لمواجهة حرس الحدود".