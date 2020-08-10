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رياضة

المصري يكشف حقيقة دخول حارسه العناية المركزة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نفى حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، ما تردد حول دخول حارس الفريق أحمد عبد الفتاح العناية المركزة متأثرا بفيروس كورونا.

وقال عمار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "غير صحيح ما تردد حول دخول احمد عبد الفتاح حارس الفريق العناية المركزة".

واردف: لا اعلم سبب عدم تأجيل مباراتنا أمام حرس الحدود بعد اصابة 12 لاعب بفيروس كورونا.

وافصح: لاعبو الفريق وصلوا بورسعيد، اصبح غير مرغوب فيهم بفندق معسكر الفريق، كما اننا ايضا نفتقد للمدير الفني. واتم كلماته مستنكرا: هل ما يحدث لا يثير قلق حرس الحدود! لابد من ان يكون هناك عدل ومساواة بين جميع الأندية منعا للاحتقان.
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