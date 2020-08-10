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فن

دنيا سمير غانم تتصدر تريند تويتر.. لهذا السبب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة دينا سمير غانم، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تشبيهها بـ لاعبة كرة القدم الإيطالية سارة جاما.

كما تصدرت جملة «دنيا سمير غانم في نادي يوفنتوس الإيطالي» مواقع التواصل الإجتماعي، بتداول صورة لفتاة إيطالية شبيهة للفنانة المصرية، الاختلاف الوحيد بينهما يتضح في لون البشرة وتصفيفة الشعر فقط.

يذكر أن ولدت سارة جاما في 27 مارس عام 1989، وهي من أصول مختلطة لأم إيطالي وأب كونغولي، واهتمت أسرتها بممارستها للرياضة منذ الطفولة وبمرور الأعوام لاحظت أسرتها حبها المتزايد لرياضة كرة القدم، وساعدوها على التدريب حتى الاحتراف.




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