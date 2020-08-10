تحصين 5272 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا و159 ضد مرض الدرن في قرى البحيرة

نظمت إدارات الصحة العامة والأمراض المشتركة والرعاية البيطرية بمديرية الطب البيطري بالبحيرة، قوافل بيطرية علاجية لعلاج أمراض البروسيلا والدرن وتحصين البروسيلا، بهدف خدمة الأماكن المحرومة بقرى ونجوع المحافظة.





أكد الدكتور حسني عباسي، مدير الطب البيطري، أن المديرية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائي، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه فى أية أمراض وبائية، مشيرًا إلى العمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .



