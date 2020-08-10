إثيوبيا: وافقنا على تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع بناء على طلب السودان

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الإثنين، تأجيل مفاوضات سد النهضة التي كان مقررا استئنافها اليوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير، دينا مفتي، إنه تم تأجيل اجتماعات سد النهضة التي كانت مقررة بطلب من السودان ومصر، لأسبوع جديد.





وفي محاولة للالتفاف قال مفتي، إن إثيوبيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات اليوم بحسب ما تم التوافق في الاجتماعات السابقة، إلا أن السودان طلب تأجيل المفاوضات لأسبوع آخر.



