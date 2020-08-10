مصطفى كيجو لـ صدى البلد: الزمالك متميز جدا عن الأهلي في السلة واليد.. هدفنا حصد لقب أفريقيا.. والاتحاد الأقرب لحسم الدوري

الزمالك أعلى من الأهلي في السلة واليد

بطولة أفريقيا هدفنا بعد خسارة الدوري

الزمالك يحتاج تدعيمات للمنافسة على كل البطولات

خسرنا مباراة الأهلي الشهيرة في الكأس لهذه الأسباب

عودة النشاط قرار لا بد منه لإحياء القطاع الرياضي

أتمنى عودة ستوجلن للفريق

الاتحاد السكندري الأقرب لحصد لقب الدوري









هو أحد الركائز المهمة لمنتخب مصر ونادي الزمالك مصطفي مكاوي "كيجو" نجم المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي الزمالك الذي يعد أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم للمنتخبات عام 2014، بعمر الـ19 عامًا.





كيجو أحد أبرز أعمدة نادي الزمالك خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي اعتمد عليه النادي في العديد من المناسبات، وتوج مع الملكي بالعديد من البطولات.





فتح كيجو قلبه لموقع "صدى البلد" وتحدث عن مسيرته مع الفريق الأبيض، وتقييمه لقرارات استئناف بطولة الدوري، وعن منافسة الأهلي والزمالك في كرة السلة خلال الحوار التالي.





ما هو سبب إطلاق لقب ”كيجو” عليك؟

هذا اللقب أطلقه كابتن ياسر غريب أول مدرب تدربت معه نظرا لأن طريقة لعبي تشبه لاعبا قديما يحمل نفس الاسم كيجو.





كيف كانت بدايتك مع الرياضة؟

البداية كانت مع السباحة ثم بدأت ممارسة كرة السلة في المدرسة في المرحلة الابتدائية فعشقت اللعبة والتحقت بنادي الشرقية ولعبت هناك حوالي ٤ أعوام ثم ألحقت بنادي الزمالك في سن ١٦ عاما.





ما هي بدايتك مع نادي الزمالك في كرة السلة؟

مسيرتي مع نادي الزمالك كانت مع فريق مرتبط 16 سنة وانضممت إلى الفريق في عام 2009، وتم تصعيدي للفريق الأول لنادي الزمالك وأنا في عمر الـ18، وأنا حاليًا في السنة السابعة لي مع النادي في الفريق الأول، وأتطلع إلى إنهاء مسيرتي في الزمالك.





ما هو رأيك في قرار عودة النشاط الرياضي؟

للأسف توقف النشاط تسبب في ضرر للجميع خلال الفترة الماضية، وكنت أتمنى عودة النشاط عقب الانتهاء من لقاح فيروس كورونا، لكن من الواضح أن الأمر ممتد معنا خلال الفترة المقبلة ويجب التكيف معه.





وبالطبع في مصلحتنا عودة الرياضة، لأن في النهاية هذا مجال عملي، ويجب أن نتبع الاجراءات الاجترازية التي أرسلها الاتحاد واتباعها من أجل أن لا يصاب أحد بضرر، وحتى نستعيد الحياة الرياضية مجددًا.





كيف تقيم منافسة النادي الأهلي مع الزمالك في كرة السلة؟

نادي الزمالك حقق 14 لقب دوري كرة سلة أما النادي الأهلي قد حقق 5 ألقاب فقط، نحن متميزون عن الأهلي في كرة السلة وكرة اليد بمراحل "إحنا عاليين عليهم"، بعدد البطولات وفي الأرقام في أفريقيا ومحليًا أيضًا.





ما أسباب خسارة الزمالك سباق لقب الدوري خلال هذا الموسم؟

كان لدينا مشاكل كثيرة في النادي، وكانت مستحقات اللاعبين متأخرة، ولم نستطع عمل انتدابات قوية، حيث أن الفرق تجدد للاعبيها المميزين على الفور بحيث لا يتم الاستغناء عنهم أو رحيلهم لأي ناد بجانب المشاكل التي حدثت مع رحيل ستوجلن المحترف الأساسي مع الفريق والذي عاني الفريق بعد رحيله كل هذا أدى إلى خسارة مباراة القمة أمام الأهلي.





من الأقرب لحصد لقب الموسم الجاري بعد عودة الدوري؟

توقعي سيكون نادي الاتحاد السكندري، الفريق جاهز بشكل قوي ومستعد، هم أحق فريق يحصد الدوري في هذا العام.





ما توقعاتك لمنافسات الموسم المقبل في البطولات المحلية؟

في الموسم المقبل يجب أن ندعم المراكز التي تعاني في الفريق، ويجب استقطاب لاعب محترف قوي، وهذا سيمكنا من حسم كل البطولات المحلية سواء دوري أو كأس، فآخر دوري نحن من توج به والفريق يحتاج فقط بعض التدعيمات، وسيستعيد كامل قوته.









ما هي آخر استعدادات الزمالك لبطولة إفريقيا للأندية؟





نحن مستعدون وجاهزون للبطولة، وللعلم فإن الزمالك اتفق مع أربعة محترفين لخوض البطولة مع الفريق والآن نتدرب ونسعي لتحقيق الانسجام بين اللاعبين بعد فترة التوقف الكبيرة ونتمنى حصد لقب البطولة.





من أكثر لاعب تتمنى انضمامه إلى سلة الزمالك؟

أتمني عودة ستوجلن إلى الفريق فهو أكثر لاعب أتمنى أن يضمه الزمالك مجددًا نظرًا لموهبته وشخصيته الرائعة في الملعب وخارج الملعب.









هل يلقى الفريق الدعم المطلوب من إدارة نادي الزمالك؟

بالتأكيد نتلقى كل الدعم من إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور الذي يعمل على تلبية كافة احتياجات أي فريق، ولكن في آخر موسم حدثت بعض المشاكل المادية في النادي، ولكن غير ذلك كل الأمور طيبة لدينا والمستشار يسهل كافة المتطلبات.





ماذا تتمنى أن تحقق في المستقبل رفقة الزمالك؟

أتمني بالطبع أن نبدأ بحصد بطولة إفريقيا المقبلة، ومن ثم نحصد كل الألقاب المحلية الموسم المقبل، وبإذن الله سنقدم كل ما نستطيع من أجل إسعاد جماهير الزمالك العظيمة.





كلمة أخيرة توجهها إلى جمهور الزمالك؟

جمهور الزمالك هو السبب الأكبر بعد المولى عز وجل في إحرازنا للبطولة ويكفى حضورهم دائما بأعداد غفيرة للشد من أزرنا وأتوجه بالشكر لهم وأعدهم أن بطولة أفريقيا لن تخرج من ميت عقبة بإذن الله.