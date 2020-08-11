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محافظات

الصم أول المصوتين فى انتخابات الشيوخ بلجنة المعهد الدينى بقنا..فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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يوسف رجب
شهدت لجنة المعهد الدينى النموذجى بمدينة قنا، تصويت عدد من الصم وضعاف السمع فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فى أول مشاركة من الناخبين بعد فتح أبواب اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأبدى المشاركون الصم، فرحة بمشاركتهم فى العرس الانتخاب لمجلس الشيوخ الذى عاد بمسمى جديد بعد فترة توقف، مؤكدين أهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية باعتبارها واجب وطنى وحق لكل مواطن مصرى غيور على بلده.

و أكد المشاركين الصم، أنهم ليسوا أقل من بقية المشاركين و أن المشاركة الانتخابية حق كفله لهم الدستور ضمن حقوق كثيرة، و حتى يعرف الجميع أنهم لهم رأى و لهم مطالب أيضًا من النواب.

قال محمد ابراهيم المنشاوى، مدرب معتمد بأكاديمية المعلم ومترجم لغة إشارة، جئت اليوم كمترجم إشارة مع عدد من الصم للمشاركة فى العملية الانتخابية وممارسة الحق الدستورى الذى كفله القانون للمواطنين.

و أشار المنشاوى، إلى أن كل ناخب من الصم له فكر ورأى مختلف يريد التعبير عنه من خل الورقة الانتخابية لتحقيق مطالبهم الخاصة بهم كفئة من فئات ذوى الاحتياجات الخاصة.

و أوضح المنشاوى، بأن المشاركين سوف يتواصلون مع زملائهم الصم لدعوتهم للمشاركة و أداء واجبهم تجاه الوطن فى هذا الاستحقاق الانتخابى.

يذكر أن انتخابات الشيوخ 2020 بدأت اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

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الصم أول المصوتين فى انتخابات الشيوخ بلجنة المعهد الدينى بقنا..فيديو
الصم أول المصوتين فى انتخابات الشيوخ بلجنة المعهد الدينى بقنا..فيديو
الصم أول المصوتين فى انتخابات الشيوخ بلجنة المعهد الدينى بقنا..فيديو
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