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محافظات

لابس جلابية بعلم مصر| عجوز يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بالقليوبية..صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
حرص مهندس زراعي على المعاش بمحافظة القليوبية على الإدلاء بصوته في لجنة ابن خلدون بمدينة بنها في انتخابات مجلس الشيوخ حيث ارتدى جلبابا على شكل علم مصر، مؤكدا أن المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني على الجميع فهو استحقاق دستورى لابد من إتمامه حتى تعبر مصر لبر الأمان.



وفتح صباح اليوم 532 مركزا انتخابيا على مستوى محافظة القليوبية و 689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها أبوابها لاستقبال 3 ملايين و255 ألف ناخب لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق اليوم وتستمر حتى غد الأربعاء.


وشهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا من قوات الجيش والشرطة لتأمين الناخبين والعملية الإنتخابية ، كما شهدت اللجان متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.


من جانبه أكد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطني المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.


واشار المحافظ الى المحافظ حرصه واهتمامه بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.


يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية يتنافس فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، والذين بدأوا تحركات موسعة خلال الفترة الماضية ويعتمد عدد كبير منهم على التحالفات وكبار العائلات، خاصة فى القرى.
لابس جلابية بعلم مصر| عجوز يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بالقليوبية..صور
لابس جلابية بعلم مصر| عجوز يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بالقليوبية..صور
لابس جلابية بعلم مصر| عجوز يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بالقليوبية..صور
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