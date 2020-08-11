بفستان مكشوف.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد





وظهرت بها جنا عمرو دياب ، بفستان جذاب باللون الأحمر، ومكشوف ليبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت جنا عمرو دياب في المكياج على جمل بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تبرز جمالها، وتتناشب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط باللون الأحمر لأكمال ظهورها.

View this post on Instagram Interesting A post shared by JUJU (@janadiab_) on Aug 11, 2020 at 6:35am PDT