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مرأة

قبل استخدامها .. معلومات مهمة عن إزالة شعر الوجه بالشمع

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:16 م
قبل استخدامها ..
قبل استخدامها .. معلومات مهمة عن إزالة شعر الوجه بالشمع
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اسماء محمد
إزالة شعر الوجه من أكثر الأشياء التى تؤرق المرأة كثيرا، حيث إن  كل الطرق ليست قادرة على إزالة كل الشعيرات الصغيرة مما يجعل المرأة تضطر لتكرار هذه العملية عدة مرات حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

ويعد الشمع من أفضل الطرق القادرة على إزالة شعر الوجه لذا عرض موقع "goodhousekeeping" أهم المعلومات التى يجب أن تعرفها أى امرأة قبل استخدامها.

الأفضل لـ : الشعر الخشن الكثيف والمناطق الكبيرة (مثل السوالف أو الخدين) ، للبشرة التي لا تتهيج بسهولة
مستوى الألم : مرتفع
آمنة : في بعض الأحيان

طريقة شائعة جدًا باستخدام الشمع الناعم ،الذي يتم سحبه بشرائط من القماش ، أو الشمع الصلب الذي يتصلب وينزع من تلقاء نفسه يمكن إزالة الشعر من الشفة العليا ، والخدين ، والحواجب ، والذقن بسهولة. لكن هذه الطر.يقة لا تناسب الجميع.

تحذر ميشيل ياغودا ، طبيبة التجميل ومقرها نيويورك: "يمكن أن يسبب الشمع تهيجًا لأن الجلد يمكن أن يكون حساسًا للمنتجات التي يتم وضعها على السطح" .

وقد يؤدي الأسلوب غير الدقيق إلى استخراج غير مكتمل لبصيلات الشعر وتكسر في جذع الشعرة ، وبالتالي يمكن أن يلتهب الجلد المحيط بجذع الشعرة بعد ذلك." 
إذا انحشرت بصيلات الشعر المحتجزة ، فقد يؤدي ذلك إلى نمو الشعر تحت الجلد لذا لابد من اختيار شخص .
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