فيديو وهمي يجوب العالم .. ابنة بوتين تتلقى لقاح كورونا الروسي.. شاهد

تصدرت ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عناوين الصحف والبرامج الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي كونها أول من تتلقى لقاح كورنا الجديد، بعد تصريحات والدها اليوم مع اعلان روسيا انتاج أول لقاح لفيروس كورونا في العالم،





وتم تداول مقع فيديو لفتاة لا يتعدى عمرها 20 عاما وهي تتلقى اللقاح، تحت عنوان (ابنة بوتين تتلقى أول لقاح لكورونا)، ولكن هذا المقطع والصور التي تزعم أنها ابنته غير حقيقية.





وهناك عدة أسباب تؤكد أن هذا المقطع قد يكون مزيفا، أولها أن بوتين قال أن إحدى بناته تلقت حقنة اللقاح وهي في حالة جيدة الآن ولكن لم يحدد أي من ابنتيه ماريا أو كاترينا التى تلقت اللقاح.





وقال بوتين أن إحدى ابنتيه تعد من أوائل من جربوا اللقاح الجديد، وكانت درجة حرارتها 38 درجة بعد الحقنة الأولى، وفي اليوم التالي كانت 37.5 درجة، وبعد الحقنة الثانية ارتفعت درجة حرارتها قليلًا ، ثم عادت إلى وضعها الطبيعي.





وبعد هذه التصريحات تصدر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه لابنة بوتين، ورغم ادعاء الكثير أن الفتاة في الفيديو هي ابنة فلاديمير بوتين إلا أنها معلومات خاطئة.





الفتاة التي ظهرت فى الفيديو كانت متطوعة لتجربة اللقاح بالفعل ولكن في الشهر الماضي، وتم نشر المقطع لأول خلال في الشهر الماضي عبر موقع روسيا اليوم.