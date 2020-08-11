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تكنولوجيا

جوجل تؤجل إغلاق تطبيق متصفح الويب "كروم"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:03 م
جوجل تؤجل إغلاق تطبيق
جوجل" تؤجل إغلاق تطبيق متصفح الويب "كروم
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أ ش أ
أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، تأجيل غلق تطبيقات متصفح الويب الشهير "كروم" كما كان مخططا مسبقا.

وقالت الشركة إن واحدا في المائة تقريبا من المستخدمين النشطين لأنظمة تشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينوكس" هم فقط من لا يزالون يستخدمون التطبيقات على متصفح الويب "كروم" منذ انطلاقها في أغسطس ٢٠١٦.

يشار إلى أن "تطبيقات كروم" عبارة عن تطبيقات تعمل مثل التطبيقات التي يقوم المستخدم بتثبيتها على جهازه لكنها تعمل داخل متصفح الويب.

وكانت الشركة قد حددت يونيو ٢٠٢٠ موعدا لوقف عمل "تطبيقات كروم" على أنظمة التشغيل الرئيسية الثلاث.
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