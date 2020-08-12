بعد مقتل 6 وإصابة 35.. كردون أمنى على قرية العجميين بالفيوم لوقف نزيف الدم بين أفراد عائلة نبوى

مازالت اجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، برئاسة اللواء عزب مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية امن الفيوم، تفرض كردون أمنى، على قرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، والتى راح ضحيتها 6 قتلى و 35 مصابا بأصابات متنوعة .

تم محاصرة القرية والشوارع المؤدية الى منازل أطراف المشاجرة لعائلة نبوى ، بسيارات الشرطة المصفحة، وسط إجراءات امنية مشددة، لمنع تجدد الاشتباكات.

كانت قرية العجميين الهادئة بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، قد شهدت لأول مرة مشاجرة كبرى بين أبناء عموم من عائلة نبوى، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية .





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وأسفرت المشاجرة عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين بإصابات متفرقة خلال المشاجرة التى استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم .

بدأت المشاجرة أثناء قيام قيام عمدة القرية صاوى دسوقى ، حل نزاع حول حد فاصل بالاراضى الزراعية بين أفراد عمومة عائلة نبوى ، الا ان النقاش تحول الى مشاجرة فقام على أثرها أسلام . ن بإطلاق أعيرة نارية عشوائية من بندقية آلية كانت بحوزته ، ليتسبب فى مقتل شقيقه الذى كان متواجدا فى جلسة الصلح ، ونشبت المشاجرة بين الحاضرين، لتسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين بأصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج

كان اللواء رمزي المزين، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا، من مأمور مركز أبشواى بالمشاجرة .





وانتقلت أجهزة الأمن الى القرية وتمت السيطرة على المشاجرة ، وفرض كردون أمنى حول القرية .





وتبين من التحقيقات حدوث مشاجرة كبرى بين أبناء عموم بعائلة نبوى ، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية .





وتوفي خلال المشاجرة، 6 أفراد هم : من "عبد المقصود عبد الفتاح (54 عامًا) ومصطفى عبد الفتاح نبوي (50 سنة ) وخليل إبراهيم عبد الفتاح (36 سنه) ، وأشرف مصطفى (41 سنة )، وأحمد محمد (٣٢سنة)،وسيد أحمد (36 سنة ) ، كما أصيب نحو أكثر من 35 شخصا اخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

وحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة أبشواى التى تولت التحقيق.