تقرير: احترس اضطراب أسعار الذهب قد يدفعك نحو الخسائر

قال جون لوكا خبير أسواق المال العالمية إن أسعار الذهب غير مستقرة والاتجاه متذبذب بسبب تأثر المستثمرين بأخبار اكتشاف روسيا لقاح فيروس كورونا واتجاه منظمة الصحة العالمية لاعتماده في الوقت نفسه كانت بريطانيا رفعت فيروس كورونا من قائمة الأوبئة.





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وأوضح لوكا في تصريحات لـ صدى البلد، أن أخبار اقتراب اعتماد لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد وهو المحفز الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب دفعت المستثمرين إلى البيع وجني الأرباح مع ترقب مستويات الدعم والمقاومة الفنية على المدى القريب.





وينصح لوكا المستثمرين بترقب اختبار مستويات الدعم عند 1948 دولارا و1960 دولارا للأوقية واختبار مستويات المقاومة عند 1980 و2000 دولار كمناطق خروج وجني أرباح.



