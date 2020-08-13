4 قروش يفقدهم الدولار خلال تعاملات نهاية الأسبوع أمام الجنيه المصري



الدولار فى البنك التجارى الدولى: 15.87 جنيه للشراء

15.87 جنيه للشراء

و15.79 جنيه للبيع





الدولار فى بنك مصر



18.88 جنيه للشراء

و15.98 جنيه للبيع





الدولار فى البنك الأهلي المصري



18.88 جنيه للشراء

و15.98 جنيه للبيع.







18.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع

الدولار فى البنك العربى الإفريقي

15.89 جنيه للشراء

و15.98 جنيه للبيع

الدولار فى المصرف المتحد

18.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

الدولار فى بنك عودة

15.9 جنيه للشراء

و16 جنيها للبيع

الدولار فى بنك بلوم مصر

15.9 جنيه للشراء

و16 جنيها للبيع

الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي

15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع. الدولار فى بنك الإسكندرية

انخفض سعر صرف الدولار فى البنوك خلال نهاية تعاملات آخر الأسبوع اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 قروش.ووفقا لآخر تحديث للدولار فى عدد من البنوك المصرية، ننشر أسعار الدولار بعد الانخفاض وهى كالتالى: