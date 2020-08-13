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حوادث

فحص كاميرات المراقبة.. النيابة تحقق في سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بأكتوبر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:35 م
المهندس هشام نصر،
المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد
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ندى حمودة- أحمد مهدي
تجري نيابة اكتوبر اول تحقيقاتها في سرقة فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم للوصول للمتهمين.


طلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها وسماع اقوال مالكها لحصر المسروقات. 

كان ورد بلاغ إلى الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث أول أكتوبر، من المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، يفيد قيام مجهولين باقتحام وسرقة الفيلا، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم فحص البلاغ وتقدير حجم المسروقات، وتبين أنها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، كما تبين أن المتهمين قد ارتكبوا الجريمة مستغلين عدم تواجد صاحب الفيلا.

جار فحص الكاميرات وتكثيف التحريات للتوصل لهوية مرتكبي الواقعة، وتحرر محضر رقم 8220 وأخطرت النيابة للتحقيق.
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