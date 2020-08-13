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أخبار العالم

إثيوبيا تعتمد السفير السوداني الجديد لديها

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الاثيوبي، جيدو أندارغاتشو ، تسلم أوراق اعتماد سفير السودان المعين حديثًا لدى إثيوبيا جمال الشيخ.

وأضافت أنه بعد كلمة ترحيب من جدو، أجرى الاثنان مناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتناولا خلال مناقشتهما التأكيد على التزام إثيوبيا والسودان بتسوية قضايا الحدود من خلال الآليات التي وضعها البلدان بشكل مشترك.

وفي معرض مناقشة الوضع الحالي لمحادثات سد النهضة الإثيوبي ، أكد جيدو مجددًا أن إثيوبيا ملتزمة بمواصلة المفاوضات بحسن نية لمعالجة القضايا العالقة بطريقة لا تضر الاخرين ولا تقيد حق إثيوبيا في استخدام نهر النيل . بحسب قول الوكالة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يقضي السفير فترة ناجحة في إثيوبيا. فيما أعرب السفير جمال الشيخ عن سعادته بالقدوم إلى إثيوبيا كسفير للمرة الثانية، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين.
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