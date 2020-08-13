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حوادث

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:21 م
احد المجنى عليهم
احد المجنى عليهم فى معركة العجميين
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فرضت الاجهزة الامنية بالفيوم لليوم الثانى على التوالى  كردونا أمنيا حول قرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم بعد المعركة الدامية التى وقعت بين افراد عائلة نبوى والتى راح ضحيتها 14 قتيلا ومصابا بسبب خلافات بينهم على حد فاصل بالأراضى الزراعية.

 

وامر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس أربعة متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم وآخرين هاربين بقتل ستة والشروع في قتل ثمانية آخرين عمدًا مع سبق الإصرار، واستعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهما ضدَّ المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال حملهم أسلحة نارية آلية وذخائرها مما لا يجوز الترخيص به، وأسلحة بيضاء وأدوات مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

 

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا بنشوب شجار لنزاع على قطعة أرض بين أبناء عمومة بإحدى العائلات بمركز شرطة إبشواي «قرية العجمين» تخلله تعدي أحد طرفيه على الآخر بأعيرة نارية آلية وأسلحة بيضاء، وقد بلغ عدد المتشاجرين نحو عشرين شخصًا، قُتِل منهم ستةٌ، وأُبلغ بإصابة ثمانية حتى تاريخه، وجارٍ الاستعلام عن مصابِين آخرِين بالمستشفيات القريبة من مسرح الواقعة.

 

وقد تمكنت «النيابة العامة» من سؤال اثنين من المصابين واستجواب أربعة متهمين مضبوطين، والذين أجمعوا على نشوب الشجار بين الطرفين على إثر خلافات بينهم، وقد وجه كل طرف الاتهامَ إلى الآخر، وأنه مَن بادَرَ بالتعدي، ولا تزالُ التحقيقات جاريةً لكشف أسباب الخلاف الحقيقة ومعرفة ملابسات الواقعة.

 

وعلى ذلك فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات حول الواقعة حفاظًا على سلامة التحقيقات وإجراءاتها والأدلة فيها وصولًا للحقيقة، خاصَّة أنه لا يزال متهمون بالواقعة هاربين قد أمرت «النيابة العامة» بضبطهم لاستجوابهم.


وأسفرت الواقعة عن مقتل  كل من عبد المقصود عبد الفتاح معوض 55 عاما وخليل إبراهيم. ع 35 عاما، ومصطفى مسعود.ع، 40 عاما، وأحمد محمد.ع، 32 عاما واشرف مصطفى احمد العجمى 40 عاما وآخر جار لهم تم نقله للمستشفى.


وأصيب في الواقعة، كل من محمد حسين عبدالفتاح.  28 عاما، مصاب بطلق ناري حي بالقدمين، والساق الأيمن ومحمود عبدالفتاح 28 عاما، مصاب بطلق ناري حي بالغضد والساعد الأيمن، و حسن عبدالفتاح محمد 26 عاما، مصاب بطلق ناري حي بالجمجمة ومحمد عبدالناصر عبدالفتاح، 42 عاما، مصاب بطلق ناري حي بالفخذ اليمنى، وجرح بالرأس بطول الرأس محمد عبدالفتاح محمد 56 عاما، مصاب بجروح وخذيه بالظهر والفخذ اليسرى و صاوى دسوقى مصاب بطلق نارى ومصطفى عبد البصير عبد الفتاح 36 عاما مصاب بكسر بعنق الساق اليسرى مع

والقدم اليمنى واميرة عبد المقصود عبد الفتاح 45 عاما مصابة بطلق ناري بالساق اليمنى مع كسر بالساعد الايمن.

 

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين
ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين
ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين
ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين
ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين
ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين
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