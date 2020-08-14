نوستالجيا الإعلام.. الجمهور المصري يحرص على مشاهدة قنوات الحنين إلى الماضي

تصدرت قناة ماسبيرو زمان التابعة للهيئة الوطنية للإعلام قائمة قنوات الحنين إلى الماضي الأكثر أفضلية ومتابعة لدى الجمهور المصري بنسبة ٩٢.٨% ، وذلك وفق ما أكدته أحدث الدراسات الإعلامية في هذا المجال و التي تحمل عنوان " نوستالجيا الإعلام ( الحنين إلى الماضي في وسائل الإعلام) وعلاقته باستخدامات جمهور وسائل الإعلام والاشباعات المتحققة " و التي أعدتها الباحثة رباب على نصار عبد الباقي وحصلت بها على درجة الماجستير في الإعلام من قسم علوم الإتصال و الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس بتقدير ممتاز.





وأشرفت على الدراسة الدكتورة هبه شاهين أستاذ ورئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس ومدير المركز الإعلامى للجامعة و الدكتورة راللا عبد الوهاب المدرس بالقسم ، كما ضمت لجنة المناقشة الدكتورة أماني فهمي عميد كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة M.S.A و الدكتورة سلوى سليمان أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس.





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وأوضحت الدراسة أن إقبال الجمهور المصري على متابعة قناة "ماسبيرو زمان" يعكس إدراك الجهات المنوطة بالإعلام في مصر لاحتياجات الشارع المصري الذي لازال وسيظل مقدرًا لقيمة و أبعاد هذه القنوات والوسائل الإعلامية الحافظة و الداعمة لجزء لا يتجزأ من الهوية المصرية.





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كما نجحت قناة "ماسبيرو زمان" في جذب الجمهور المصري لمتابعتها ؛ نظرًا للتنوع في المضامين الإعلامية التي تقدمها من مسلسلات و برامج و مسرحيات وأغاني و غيرها ، و هو ما يؤكد دورها البارز في حفظ التراث الفني و الثقافي من كنوز صناعة الإعلام المصري.





كما رصدت الدراسة إهتمام الجمهور المصري بمتابعة مضمون الحنين إلى الماضي ليس فقط على شاشة التلفزيون الصغيرة و لكن أيضا عبر قنوات اليوتيوب بنسبة بلغت ٨٧% من عينة الدراسة.





وأفادت الدراسة بأن الحصول على معلومات عن الماضي ومحاولة كسر الملل والهروب من مشكلات الواقع جاءت في صدارة دوافع الجمهور من مشاهدة مضمون الحنين المقدم عبر وسائل الإعلام، وجاءت الرغبة في استعادة ذكريات الماضي و تحسين المزاج العام و التغلب على الإجهاد والشعور بالصفاء والهدوء النفسي كأبرز الاشباعات التي يحصل عليها الجمهور من مشاهدة مضمون الحنين إلى الماضي.





وقد أشادت لجنة الحكم بموضوع الدراسة في إطار الدراسات البينية التى تربط مجالى الإعلام و علم النفس.