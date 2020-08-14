عميد هندسة جامعة بدر يزف بشرى سارة للراغبين فى الالتحاق بالكلية.. شاهد

أعلن الدكتور أحمد موسى، عميد كلية الهندسة بجامعة بدر، أن كلية الهندسة جامعة بدر بدأت الدراسة بها منذ خمس سنوات وتم تخريج أول دفعة هذا العام، وحصلت الكلية على معادلة درجة البكالوريوس من هندسة.





تابع أن الكلية تعمل جاهدة على أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة متميزة فى العلوم الهندسية وتطبيقاتها وتخريج مهندسين مؤهلين للنهوض بالوطن، والمساهمة الفاعلة فى خدمة الصناعة.





أضاف عميد كلية الهندسة بجامعة بدر ، أن قيادات الجامعة تقوم بتوفير الدعم الكامل للكلية من موارد مادية وبشرية وأنشطة وتعاون دولى؛ وتجهيز الكلية بأحدث المعامل والورش التى تم جلباها من دول "ألمانيا، إنجلترا، النمسا، أسبانيا، إيطاليا، كندًا"؛ بجانب البنية التحتية الحديثة للشبكة المعلوماتية فى الجامعة والبيئة التعليمية الفريدة من نوعها، التى تشجع الطالب على التعلم والتميز والإبتكار.





اشار الى أن الكلية دأبت على التعاون والتواصل مع الجامعات الأجنبية المتميزة وإستضافة أساتذة وعلماء من جامعات "أوروبية وأمريكية، كندية، يابانية"؛ لعمل محاضرات وندوات بالكلية والتفاعل مع الطلاب لإطلاعهم على كل ماهو جديد على الساحة العالمية؛ كما عقدت عدة إتفاقيات مع جامعات "أوربية، أمريكية" للحصول على شهادات مزدوجة لمن يرغب من الطلاب المتميزين.





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أوضح الدكتور أحمد موسى، أن أقسام كلية الهندسة هى كالتالى:

1 - قسم الهندسة المدنية ويتبعه:

. برنامج الهندسة الإنشائية

2- قسم الهندسة الميكانيكة ويتبعه برنامجين بالتعاون مع قسم الكهرباء وهما:

. برنامج هندسة الطاقة والطاقات المتجددة.

.برنامج هندسة الميكاترونيكس.

3 - قسم العمارة ويتبعه برنامج الهندسة المعمارية.

4- قسم الهندسة الكهربية ويتبعه برنامجين هما:

.برنامج هندسة الإتصالات والإلكترونيات .

.برنامج هندسة الحاسبات والنظم.

5- قسم الكيمياء و يتبعه:

.برنامج الهندسة الكيميائية

.برنامج هندسة البتروكيماويات.













أختتم عميد كلية الهندسة بجامعة بدر، إلى أن الكلية تنفذ العديد من الزيارات الميدانية للمجمعات الصناعية الكبرى والمشروعات العملاقة للطلبة.. كاشفًا أن لطلاب الكلية مشاركات متميزة فى المسابقات المحلية والدولية وحصلوا على العديد من المراكز المتقدمة فى المسابقات التى شاركوا فيها.