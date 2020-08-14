أحلى روح شوفتها في حياتي.. أحمد فلوكس ناعيًا شويكار: ادعوا لهذه الأيقونة الكبيرة

نعى الفنان أحمد فلوكس النجمة شويكار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.





ونشر أحمد فلوكس صورة للراحلة وعلق قائلًا:"ارجوا الدعاء لهذه الايقونه الكبيره ..... انا قابلتها و قعدت معاها ... اجمل من رأته عيني و احلي روح شوفتها في حياتي ... بجد ..... الله يرحمها".









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أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة شويكار وذلك عن عمر يناهز 82 عاما.





وقال عزوز عادل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار .. ‫رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".





يذكر أن شويكار ممثلة مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيات، ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).



