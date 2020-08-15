أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات السبت 15-8- 2020

استقرت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2020، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حوالى 860 جنيها للجرام حسب إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر يصل إلى 737 جنيها .
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فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 982 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب : 6880 جنيها وبلغ السعر العالمي : 1946 دولارا.
وتراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الجمعة، مع اتجاه المعدن لتسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل شهر يونيو الماضي.
وجاء أداء المعدن النفيس مع قفزة في عوائد سندات الخزانة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم مجددًا بعد هبوط الذهب بشكل حاد من القمة القياسية التي سجلها في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.