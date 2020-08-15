أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات السبت 15-8- 2020

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الجمعة، مع اتجاه المعدن لتسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل شهر يونيو الماضي .





وجاء أداء المعدن النفيس مع قفزة في عوائد سندات الخزانة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم مجددًا بعد هبوط الذهب بشكل حاد من القمة القياسية التي سجلها في وقت مبكر من هذا الأسبوع.



