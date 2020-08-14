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بدأ كشفه مقابل 25 قرشا.. نجل طبيب الغلابة يكشف سر تخفيض والده لـ أسعار الكشف

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:00 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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حمزة شعيب
كشف وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي، الملقب بطبيب الغلابة، عن سبب تقديم والده، الكشف على المرضى، بأسعار قليلة.

وقال مشالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"،  إنه كان دائمًا يسأل والده عن سبب تقديمه الكشف على المرضى بأسعار قليلة؛ وذلك عندما كان في مقتبل عمره، خاصةً أن إمكاناته المهنية كانت كبيرة، وكان مدير مستشفى الأمراض المتوطنة في طنطا، وكان المسؤول عن المركز الطبي في طنطا، كما فتح عدد من زملائه مستشفيات خاصة، وهو ما لم يفعله.

وأضاف: "قالي إن المرضى حالتهم المادية بسيطة ومتواضعة، وميقدروش يدفعوا أكتر من كده، وأنا دكتور، مش شغال مهنة تانية، اللي عاوز يعمل فلوس؛ مايشتغلش في مهنة الطب، وأنت مش لازم تركب أحسن عربية، ممكن تركب عربية صغيرة وبسيطة، وهتعمل اللي هتعمله العربية الكبيرة".

وأشار إلى أن والده كان قنوعًا للدرجة التي جعلته لا يرهق نفسه بالأقساط، على الرغم من أنه بدأ كشفه مقابل 25 قرشًا.
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