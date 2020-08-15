حبس مسجل خطر لسرقته مجوهرات وأجهزة من شقة سكنية بالنزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس مسجل خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مجوهرات وأجهزة من شقة سكنية بدائرة القسم بأسلوب التسلق.





وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم والوقائع التى ارتكبها من قبل واعداد تقرير بذلك.





وكان قد نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة شقة سكنية بالنزهة بأسلوب التسلق، وإعادة المسروقات، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.





تبلغ للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من مواطن مقيم بدائرة القسم قرّر باكتشافه سرقة (بعض المصوغات – شاشةLCD - عدد (2) هاتف محمول– وبعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه.





بتكثيف الجهود وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة مسجل خطر ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



