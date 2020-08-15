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رياضة

وليد العطار عن أزمة المصري: المخطئ يجب أن يتحمل مسؤولية خطأه

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في حديثه عن أزمة إصابات المصري بفيروس كورونا، أن المخطيء عليه أن يتحمل نتيجة خطأه.

قال العطار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إجراء المسحات هدفه وقائي منذ البداية، موضحا أنه تم إجراء ٨ مسحات لفريق المصري وجميع الحالات كانت سلبية.

وواصل أنه بعد مباراة المصري والزمالك ظهرت ١٦ حالة إيجابية في الفريق البورسعيدي، وهو ما يؤكد حدوث خطأ ما وبالتالي من ارتكب الخطأ يتحمل نتيجته.

وتابع: "لا يصح أن يحمل المخطيء خطأه بانتظام جدول الدوري أو لباقي الفرق، ورغم ذلك فإن هناك اجتماعات حدثت بين عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وسمير حلبية رئيس المصري، وبتدخل وزير الرياضة تم الاتفاق على تأجيل مباراة واحدة للمصري كانت مع حرس الحدود، أسوة بالإنتاج الحربي الذي تأجلت له مباراة واحدة مع نادي مصر".

وأكمل: "سمير حلبية أكد أنه لن يطلب تأجيل لقاء الإسماعيلى، واتحاد الكرة لن يتحمل أخطاء أحد، خاصة وأنه أجرى مسحات للاعبين وجاءت سلبية وبالتالي تحولها لايجابية ليس مسؤولية اتحاد الكرة".
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