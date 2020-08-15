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فن

بين الجنة والأرض ضمن خيارات مهرجان عمان السينمائي

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي اختيار الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار ضمن خيارات المهرجان .

مهرجان عمان هو أول حدث دولي للأفلام العربية والعالمية في الأردن تحت مظلة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث سيتم تكريم صناع أفلام في مجالات الإخراج وكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير والتمثيل.

ويضم فئة تنافسية مخصصة لصانعي الأفلام العرب، وفئة غير تنافسية تشمل الأفلام الأولى لمخرجين غير عرب من مختلف أنحاء العالم. كما يقدّم المهرجان ندوات ومحاضرات وتسويق للمشاريع وحلقات نقاشية مع المخرجين ونجوم السينما.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا.
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