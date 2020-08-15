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أخبار العالم

العراق: هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب محافظة ميسان

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:14 ص
زلزال
زلزال
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ا ش ا
سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم السبت، حدوث هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي - في بيان أوردته (السومرية نيوز) - إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة سجلت فجر اليوم السبت عند الساعة 5:23:17 بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان".

وأضافت أن "قوتها قد بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 49 كم شمال شرق مدينة العمارة في محافظة ميسان"، مشيرة إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين كما سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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