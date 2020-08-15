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تعليم

الأعلى للجامعات: تفويض العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين في الجامعات

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:26 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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نهلة الشربيني
أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الإنسان والأوطان، تم اتخاذ عدد من الخطوات خلال اجتماعه الشهري اليوم من بينها.

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-تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد اعداد المقبولين بالجامعات بناء على نتائج الثانوية العامة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والسعة الاستيعابية لكل كلية وإستراتيجية التنمية المستدامة  مصر 20-30.

-اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020 /2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة).

- كما سيتم إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح.
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