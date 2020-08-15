19 سبتمبر.. النطق بالحكم على فتاة تيك توك منار سامي في التحريض على الفسق والفجور

قرر رئيس محكمة الاستنئناف جنح الاقتصادية بطنطا اليوم السبت تأجيل أولي جلسات استئناف قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، لاتهامها بالتحريض علي الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.





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كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.





وأطلقت مباحث كفر شكر بمحافظة القليوبية، سراح المتهمة "منار سامي" في الأحد الماضي، بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد بتعطيل الإفراج عنها.





وأجري محامي المتهمه معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها، وذلك على خلفية دفع كفالة المالية بشأن الحكم الصادر بحقها مؤخرا بالحبس 3 سنوات لإخلاء سبيلها على ذمة القضية.