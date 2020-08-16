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برلمان

صحة النواب تناقش طلبات إحاطة عن تقاعس إدارات التفتيش الصيدلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:32 ص
التفتيش الصيدلي
التفتيش الصيدلي
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فريدة محمد
تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة د. محمد العماري لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عطية، بشأن استمرار تراخي وتقاعس إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان.


كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو وطني، بشأن عدم تغيير ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد أحمد كوش، بشأن الإهمال الشديد وإهدار المال العام بسبب عدم الانتهاء وتسليم مستشفى قها وكفر شكر وباقي المستشفيات القليوبية.


و اخيرا طلب الإحاطة المقدم من  النائب رشاد شكري، بشأن تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقليوبية.


ويعقد البرلمان جلساته ولجانه اليوم الأحد و تضمنت أجندته خلال هذا الاسبوع مناقشة ١٣ قانون، بالاضافة لقانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب و الذي بعرض على اللجنة التشريعية لمجلس النواب اولا ثم الجلسة العامة.

تضمنت الاجندة مشروعات  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للتأكيد على شرية بيانات المجني عليه في قضايا  التحرش ، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية  ، مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر.

كما تضمنت الاجندة مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972  ، و مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

و يناقش البرلمان ايضا مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و كذلك مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015  ، و مشروع قانون  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

و تضمنت الاجندة ايضا مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعديلات البحوث الطبية والإكلينيكية بعد تعديله تطبيقا لملاحظات رئيس الجمهورية  بالاضافة لتعديلات قانون الاجراءات الضريبية  و مشروع قانون  بإصدار قانون الجمارك.
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