بعد تخرج ابنة سناء شافع في الجامعة الأمريكية.. ندى بسيوني: تعبي مارحش في الأرض





وقالت ندى: "كم انا فخورة بلوحاتكً ومعرضك يا مايا ابنتي الوحيدة التي وهبتها عمري وتحملت مسؤليتها وحدي في الحياة منذ ميلادها وكنت أيضا لا ازال في مرحلة الدراسة".





وأضافت ندى: " والنتيجة فتاة رائعة تخرجت من الجامعة الامريكية بامتياز مع مرتبة الشرف واليوم تعرض لوحاتها في المعارض المصرية والعالمية".





واوضحت ندى بسيوني: " تعبي مارحش في الارض.. جميل أن تري ما بنيته وحدك في الحياة ينير لك الدنيا".





وكانت الفنانة ندى بسيونى نعت زوجها السابق ووالد ابنتها مايا منذ ايام بعد رحيله عبر حسابها على تويتر قائلة: " ألف رحمة على الدكتور سناء شافع اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة".

نشرت الفنانة ندى بسيونى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعرب فيه عن سعادتها بتفوق ابنتها مايا سناء شافع بعد تخرجها فى الجامعة الامريكية بمجال الفن التشكيلى.