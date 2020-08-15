2.2 % تراجعا فى أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر.. تفاصيل

تراجعت أسعاراللحوم والدواجن 2.2% بسبب انخفاض أسعار الطيور4.5% واللحوم مجمدة 0.3%، وفقا لنشرة أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020.
وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع اسعار الخضروات 1.8% بسبب انخفاض أسعار الخضراوات الدائمة 6.6% بسبب انخفاض أسعار الباذنجان 22.8% والخيار 13.9%، والخضراوات الجذرية2.7% بسبب انخفاض اسعار البصل 9.2%.
وأشارت النشرة الاحصائية إلى انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض 0.3% بسبب انخفاض أسعار البيض1.9%، و أسعار الحبوب والخبز 0.1% بسبـب انخفاض أسعار الأرز بنسبة 0.8%.
أما قسم المشروبات الكحولية والدخان فقد ارتفعت معدلات التضخم لديه بنسبة 0.5% بسبب زيادة أسعار الدخان بنسبة 0.5%، رغم تراجع الملابس والأحذية انخفاض قدره 0.7% بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة 1.2% ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها 0.9%.