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اقتصاد

2.2 % تراجعا فى أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر.. تفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:01 م
اللحوم
اللحوم
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آية الجارحي
تراجعت أسعاراللحوم والدواجن 2.2%  بسبب انخفاض أسعار الطيور4.5% واللحوم مجمدة 0.3%، وفقا لنشرة  أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  لشهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020.

وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع اسعار الخضروات 1.8% بسبب انخفاض أسعار الخضراوات الدائمة 6.6% بسبب انخفاض أسعار الباذنجان 22.8% والخيار 13.9%، والخضراوات الجذرية2.7% بسبب انخفاض اسعار البصل 9.2%.

وأشارت النشرة الاحصائية إلى انخفاض أسعار  الألبان والجبن والبيض 0.3% بسبب انخفاض أسعار البيض1.9%، و أسعار الحبوب والخبز 0.1% بسبـب انخفاض أسعار الأرز بنسبة 0.8%.

أما قسم المشروبات الكحولية والدخان فقد ارتفعت معدلات التضخم لديه بنسبة 0.5% بسبب زيادة أسعار الدخان بنسبة 0.5%، رغم تراجع  الملابس والأحذية انخفاض قدره 0.7% بسبب انخفاض أسعار  الملابس الجاهزة 1.2% ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها 0.9%.
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