ياسمين رئيس تروج لفيلم الحارث عبر السوشيال ميديا

نشرت ياسمين رئيس ، مقطع فيديو لفيلمها الجديد " الحارث" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.





كانت الجهة المنتجة لفيلم الحارث، أطلقت البوستر التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر ‏عرضه قريبا في دور العرض.





جاء ذلك، بعد أن انتهى فريق عمل الفيلم الحارث، من "دوبلاج" ‏العمل استعدادا لطرح ‏"التريلر" الرسمى للعمل، قبل طرحه فى دور العرض، خلال موسم ‏عيد ‏الأضحى، ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح السينمات إثر 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار ‏فيروس كورونا.‏





فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏دور العرض السينمائي.