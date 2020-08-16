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تعليم

استمرار امتحانات الدراسات العليا بجامعة العريش حتى 18 أغسطس

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:25 ص
امتحانات الدراسات
امتحانات الدراسات العلي
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احمد صالح
انتظمت امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية جامعة العريش في شمال سيناء، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تستمر الامتحانات بصفة يومية حتى يوم 18 أغسطس الجاري 2020.

وقال عميد كلية التربية بجامعة العريش الدكتور رفعت عزوز، إنه تم توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب الدراسات ، وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أى طالب ولمواجهة الطواريء، فضلا عن توفير كافة احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور عصام عطية وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن 530 طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات من الدبلومات العامة والخاصة والمهنية.

وأوضح أن رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي وافق على تسكين جميع الطلاب المغتربين في المدينة الجامعية بالعريش خلال فترة الامتحانات.

ومن المقرر بدء امتحانات الباحثين المسجلين للحصول على تمهيدي الماجستير والدكتوراة اعتبارا من النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

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