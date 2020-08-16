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رياضة

شوبير: توابع زلزال انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز لا تزال تلقي بظلالها على غرفة ملابس فريق الأهلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:21 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم، عن آثار رحيل رمضان صبحي عن الأهلى واقتراب انتقاله إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 



وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي إن توابع زلزال رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء لبيراميدز لا تزال تلقى بظلالها على غرفة ملابس المارد الأحمر فى أحاديث اللاعبين.


وأضاف: "رمضان صبحى تغير وتلك هى طبيعة البشر، فقبل رحيله تحول لقوة داخل غرفة ملابس الأهلى بعد رفضه عقوبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بعد خناقته مع أليو بادجى، وشعر بالغضب من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لأنه عاتبه على تراجع مستواه بعد ظهوره فى إحدى الوديات".



وتابع: لم يعد رمضان صبحى الطفل الصغير الذى نشأ فى مدرسة الكرة والتقط صورًا مع الخطيب، وهناك غضب عارم داخل الأهلى من رمضان صبحى وشريف إكرامى".



ويعد رمضان صبحي واحدا من أفضل اللاعبين داخل الكرة المصرية على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة للغاية التى يمتلكها، وفشلت محاولات الأهلى فى الحصول على خدماته بشكل رسمي بعد أن أبدى اللاعب رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز وذلك وفقا لما أعلنه الأهلى فى بيان رسمي له.

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