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سر تكالب الدول على زيادة الاحتياطى الخاص بها من الذهب.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:56 م
الذهب
الذهب
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شيرين عادل
قالت الدكتورة رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، إن المواطن المصرى بطبيعته الفطرية يمتلك حاسة استثمارية كبيرة ويرى أن الذهب هو الملاذ الآمن دائما فى أى ظروف اقتصادية طارئة.


وأوضحت خبيرة أسواق المال، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية ten، أن احتياطات الدول قديما كانت أيضا عن طريق تخزين سبائك الذهب والاستثمار فيها.


وأضافت أن دول العالم بعد أزمة فيروس كورونا قامت بزيادة الاحتياطى الخاص بها عن طريق الذهب ومضاعفة طلباتهم فى سوق الذهب عالميا.


وأكدت أن دول العالم استطاعت رفع سعر الأوقية إلى رقم تاريخى لتبلغ 2089 دولارا، وذلك قبل الثلاثاء الماضى نظرا للتكالب في عمليات الشراء وطلبات المستثمرين. 
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