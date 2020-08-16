تذوق فرحة +90.. الزمالك يسير على خطى الأهلي.. وعقبات تواجه القلعة الحمراء تفقده الثقة

بدأ نادي الزمالك يسير على خطى أشرس منافسيه في البطولات المحلية والإفريقية النادي الأهلي، والملاحظ أنه بدأ في تغيير مساره كلياََ.





وشاهدنا ذلك في مباراة الزمالك أمام منافسه مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدف في ال +90، التي اعتادنا أن نشاهدها مع النادي الأهلي.





وقد ينتقل الحظ العسر من نادي لآخر، ونتمنى عدم حدوث ذلك الأمر، بعد تعثر الأهلي في أول مباراة له على ملعبه الجديد أمام الإنتاج الحربي يبدو أن جمهور الأهلي على مشارف مشاهدة انتكاسة كبيرة.





ونتوقع حدوث بعض العراقيل التي توقف قطار إنجازات الأهلي الذي يواجه أزمات عديدة منذ بداية موسم كورونا ونحاول توضيحها لكم في هذا التقرير.





- الزمالك يزعج الأهلي وصفقاته

منذ تولي أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك منصبه، وهو يشكل ازعاج كبير للنادي الأهلي وصفقاته.





الجميع يعلم أن قطبي الكرة المصرية يتنافسون على التعاقد مع اللاعبين الكبار، ولكن في فترة أمير بات الأمر أكبر فقد وصل الأمر للمنافسة على أبناء النادي.





فحدث أن قدم الزمالك عرضاََ لنادي هدرسفيلد لضم رمضان صبحي ابن الأهلي، ومن الوارد أن يوجد عروض أخرى لا نعلم عنها شئ قد تذبذب قوى القلعة الحمراء.





- الأهلي يفقد السيطرة على لاعبيه

هزت حركة التنقلات بين أندية الدوري المصري قوام النادي الأهلي، خصوصاََ بعد تدخل نادي بيراميدز الذي استولى على ثلاثة لاعبين في صفعة قوية للأهلي.





رحيل فتحي الذي هز أركان القلعة الحمراء، وأثار غضب الجماهير، وبرفقته شريف اكرامي الذي لم يعلن حتى الآن عن توقيعه رسمياََ إلا أن جميع التقارير الصحفية تكشف ذلك.





ثم المفاجأة التي كسرت قلوب الجميع وهي رحيل رمضان صبحي ابن النادي، الذي لم يكن في الحسبان، والحديث عنها لم ينتهي بعد.





- انقلاب رموز الأهلي عليه

ظاهرة غريبة لم نراها او نسمعها من قبل، انقلاب رموز الأهلي عليه، تصريحات مصطفى يونس ومجدي عبد الغني ضد الأهلي والانتقادات التي صرحوا بها عبر فضائية منافسه الزمالك.



