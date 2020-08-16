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رياضة

بعد الإطاحة به من الأهلي.. تعرف على راتب شريف إكرامي فى بيراميدز.. وموقع 3 سنوات.. تفاصيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:36 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
أشهر قليله تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

وعلمت صدي البلد ، منذ شهر فبراير بان شريف اكرامي وقع ثلاثة مواسم لنادي بيراميدز وسيحصل علي 15 مليونا فى الموسم الواحد .

وتعاملت إدارة بيراميدز مع شريف اكرامي مثلما فعلوا مع احمد فتحي ، بحصوله علي كافه المستحقات دون الاستناد لـ بند نسبة المشاركة ، خاصة أن العقود المبرمة للثنائي تضمن الحصول على راتبهم السنوي والشهري بدون خصم حتى ولو جلسا على مقاعد البدلاء.

وانتقل احمد فتحي لنادي بيراميدز فى شهر ابريل الماضي فى صفقه انتقال حر من النادي الاهلي ، ووقع 3 مواسم مقابل 16 مليونا فى الموسم الواحد .

وحصل بيراميدز علي ثنائي النادي الاهلي بـ 93 مليون جنيه لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي القادم .

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