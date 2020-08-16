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رياضة

استمر فى المقاتلة.. أحمد فتحى يشارك جمهوره بصورة من آخر مبارة.. شاهد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر اللاعب احمد فتحى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , صورة من اخر مباراة . 

كتب احمد فتحى على الصورة " استمر فى المقاتلة " . 

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي سينتقل إلي نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل، طلب من مسئولي النادي السماوي مساواته برمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

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وتابع عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي سيحصل تقريبًا على 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأحمد فتحي طلب المساواة به".

وأتم: "أحمد فتحي هدد بالاستمرار مع الأهلي وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي".


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