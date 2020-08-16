بالبنط العريض.. أحمد العوضي يهدي ياسمين عبد العزيز أغنية جديدة.. فيديو

نشر الفنان أحمد العوضي مع فيديو عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،









وظهر أحمد العوضي خلال الفيديو وهو يقود سيارته ويستمع إلى أغنية "بالبنط العريض" للجسمي، وحرص على إهداء الأغنية لزوجته ياسمين عبد العزيز واضعًا بجوار اسمها قلبًا.









يذكر أن أحمد العوضي، أعلن زواجه من النجمة ياسمين عبدالعزيز في أول مايو الماضي.









وشارك احمد العوضي في مسلسل "الاختيار" وهو من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.









وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.























