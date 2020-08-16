AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبنط العريض.. أحمد العوضي يهدي ياسمين عبد العزيز أغنية جديدة.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:21 م
ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، احمد العوضي
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان أحمد العوضي مع فيديو عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،


وظهر أحمد العوضي خلال الفيديو وهو يقود سيارته ويستمع إلى أغنية "بالبنط العريض" للجسمي، وحرص على إهداء الأغنية لزوجته ياسمين عبد العزيز واضعًا بجوار اسمها قلبًا.


يذكر أن أحمد العوضي، أعلن زواجه من النجمة ياسمين عبدالعزيز في أول مايو الماضي.


وشارك احمد العوضي في مسلسل "الاختيار" وهو من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقميص مشجر.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب

محمد رجب يستمتع بالإجازة على شاطىء البحر

داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ أمير كرارة عبر انستجرام

بنظارة شمس.. أمير كرارة ينشر صورة جديدة .. شاهد

بصحبة ابنتها.. دينا فؤاد تهنئ جمهورها بعيد الأضحى.. شاهد

شاهد | ليلى ابنة أمير كرارة في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

علماء يفجرون مفاجأة بشأن فيروس كورونا ومكان ظهوره.. تفاصيل

استمر فى المقاتلة.. أحمد فتحى يشارك جمهوره بصورة من آخر مبارة.. شاهد

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

وداع حزين.. ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل عن كامب نو بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

فيديو جراف.. هروب دمية أنابيل الشهيرة من متحف السحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع