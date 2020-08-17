دنيا سمير غانم تدعم حملة اليونيسيف لمساعدة اللبنانيين.. شاهد

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الدعم للشعب اللبناني في محنة الأخيرة بعد إنفجار مرفأ بيروت الذي أدي إلي دمار العديد من المناطق بالمدينة.





وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "قلبي مع كل لبناني ولبنانية فقدوا شخص عزيز عليهم أو اتصابوا في التفجيرات الأخيرة. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".





وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها ايمي سمير غانم.







