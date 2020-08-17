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فن

دنيا سمير غانم تدعم حملة اليونيسيف لمساعدة اللبنانيين.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:49 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الدعم للشعب اللبناني في محنة الأخيرة بعد إنفجار مرفأ بيروت الذي أدي إلي دمار العديد من المناطق بالمدينة. 

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "قلبي مع كل لبناني ولبنانية فقدوا شخص عزيز عليهم أو اتصابوا في التفجيرات الأخيرة. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها ايمي سمير غانم. 


المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".
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