كارثة .. تخزين الممبار دون غسله يسبب مرضا خطيرا

حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية من جريمة ترتكبها ربة المنزل وخطورة تخزين وتفريز أحشاء المواشي" الممبار" بدون تنظيفها أو غسلها





وتكمن خطورتها في الإصابة بال E. Coli التي تسبب أعراض خطيرة منها الإسهال الدموي تؤدّي بعض أنواع بكتيريا الإيكولاي وخاصة الأنواع المُنتجة للسموم إلى تسمم وأعراض تشمل :





تشنّجات غير طبيعيّة.

إسهال مائي مُفاجىء وشديد مع احتماليّة تحوّله لبراز دموي.

إطلاق الغازات.

الغثيان.

فقدان الشهية.

التقيؤ.

التّعب العام.

الحمّى.

أما الأعراض الشديدة للإصابة بالبكتيريا فتشمل :

بول دموي.

قلة إدارارالبول.

شحوب الجلد.

الجفاف.

طرق الإصابة بالإيشريشيا كولاي تكون عن طريق الآتي :

▪︎ الطعام الملوّث:

يعتبر الطّعام الملوّث من الأسباب الأكثير شيوعًا للإصابة بهذه البكتيريا؛ كاللحم المفروم واللبن غير المبستر والمنتجات الزراعية الطّازجة الملوثة .

▪︎ المياه الملوّثة :

حيث قد يلوث البراز البشري والحيواني المياه الجوفية والسطحية في بعض حالات تفشي البكتيريا على الرّغم من استخدام الكلور والأشعة فوق البنفسجية أو الأوزون لقتلها ، وتعتبر الآبار وشبكات المياه المجاورة للصرف الصحي من مصادر العدوى الشائعة .

▪︎ الاتصال الشخصي :

حيث تنتقل من شخص لآخر بسهولة وخاصة في حالة عدم غسل اليدين ويتعرّض أفراد الأسرة التي تحتوي على صغار يحملون هذه العدوى لخطر الإصابة بها.

طرق الوقاية من البكتريا يكون عن طريق :

_ غسل اليدين جيدا قبل البدء قي إعداد الطعام.

_ غسل اليدين جيدا قبل إعداد زجاجات الحليب للأطفال الرضّع.

_ غسل اليدين جيدا قبل لمس أغراض الأطفال الرضّع أدوات في الفم كاللهايات والألعاب .

_ غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام وبعد تغيير حفاظات الأطفال.

_ غسل اليدين جيدا بعد التلامس مع الحيوانات حتّى الحيوانات الأليفة.

_ غسل اليدين جيدا بعد لمس اللحوم غير المطبوخة.

_ الطهي الجيد للأطعمة خاصة تلك التي لا تستغرق وقتا طويلا على النار كالبرجر

_ غلي الحليب جيدا أو استعمال الأنواع المبسترة

_ غسل جميع المنتجات قبل استخدامها وتجنب تخزين الأحشاء الداخلية للحيوانات قبل غسلها جيدا .