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فن

تفاصيل مسلسل ريهام حجاج الجديد في رمضان 2021

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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شيرى نبيل _شروق ابراهيم
تستعد ريهام حجاج لمسلسل رمضان 2021 لطارق العريان وموسي عيسي ومن اخراج محمود شكري.


وكشف برنامج ET بالعربي أن المسلسل قصة طارق العريان، ومعالجة درامية عمرو الدالي وأحمد وائل، اللذان حققا نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بمسلسل بـ"100 وش".

وعن قصة المسلسل، صرح موسى عيسى للبرنامج أن المسلسل ليس تاريخيا ولكنه يدور في حقبة زمنية تاريخية، وقصته تدور في إطار من الرومانسية.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين"، من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة، وبطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي.
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