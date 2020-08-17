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رياضة

شاهد.. تستفيد منها الأجيال القادمة.. آراء المواطنين في إنجازات الدولة وافتتاح المشاريع القومية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني- هدير عبده
المشروعات القومية فى مصر تجربة كبرى، وضعت نقطة النهاية فى نهج الحلول المؤقتة قصيرة المدى، أختار الحل الإستراتيجى فى منهاج عمله واضعًا حلول جذرية بعيدة المدى لمشاكل مصر فى كافة المجالات.

سنوات تحققت فيها إنجازات غير مسبوقة، وتجربة تقاطعت معها الكثير من الصعوبات والتحديات، ومعركة تنمية فاصلة يخوضها الرئيس السيسى ومن ورائه كتيبة وزراء التنمية، معركة زينها التجانس الواضح فى الأداء بين وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، حيث فتحت الحكومة الحالية قنوات تواصل حية مع طوائف الشعب المختلفة، من خلال شرح وتوضيح أبعاد وطبيعة أى من الأزمات التى تعوق التنمية، وفى نفس الوقت تبعث برسائل طمأنينة حقيقية من خلال برامج واضحة يشعر معها المواطن أن الغد أفضل.

ورصدت عدسة صدى البلد أراء المواطنين المصريين فيما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات في شتى المجالات خاصة في وسائل النقل والطرق العامة .

في البداية عبر عمرو صابر عن حبه الشديد للرئيس السيسى مشيدًا له بما قدمه من خدمات للشعب المصرى وإهتمامه الواضح بإصلاح الطرق وتطوير وسائل النقل والمواصلات .

وتابع علاء احمد :أن مايحدث من تطور في هذه الأوقات عائده الأكبر على الشباب والأجيال القادمة لتوفير لهم أكبر قدر من الراحة والتمهيد للتطور والرقي لأن مصر بلد عظيم ولا يليق بها إلا هذا .

وأضاف عبد الله محمود متمنيًا إستمرار هذا التطور ليعمّ النفع على كل مواطن صغيرًا كان أو كبيرًا ،وهذا بالتحديد ما يريده الشعب كله 
وأكمل خاتمًا بدعائه للرئيس السيسى بالتوفيق والسداد تجاه مسؤليته الضخمة التي يتحملها حبًا لهذا الوطن .
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